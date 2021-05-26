Белорусские товары захотели запретить в Европе

Власти Евросоюза захотели запретить импорт некоторых белорусских товаров, в частности, нефтепродуктов и удобрений, пишет «Коммерсантъ».

Такая мера рассматривается Брюсселем в качестве возможного ответа на действия Минска по перехвату и посадке в национальном аэропорту самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. На его борту находился основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого в Белоруссии обвиняют в экстремизме. После посадки из-за якобы поступившего сигнала о заложенной в самолете бомбе он был задержан.

Материалы по теме Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше? Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?

Инициатором новых ограничений выступила Литва, призвавшая остальные страны ЕС поддержать предлагаемый пакет санкций. В настоящий момент Евросоюз является вторым после России торговым партнером Белоруссии по объему сделок. В 2020 году он достиг 5,5 миллиарда долларов. 20 процентов доходов белорусского бюджета приходится на поступления от экспорта нефтепродуктов в ЕС.

Белорусская нефтеперерабатывающая промышленность уже сталкивалась с внешними ограничениями. Санкции в отношении нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» ввели США. В результате поставки на него снизили и российские компании, опасающиеся попасть под действие вторичных ограничений.

По мнению опрошенных изданием экономистов, Белоруссия в случае введения санкций может наладить экспортные поставки в Европу через Россию или найти альтернативные рынки сбыта. Последний сценарий наиболее вероятен применительно к калию, который Минск уже продает в Бразилию, Китай и Индию.