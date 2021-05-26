Японцы потребовали отменить Олимпиаду из-за «эскалации пандемии»

Национальная ежедневная левая газета «Асахи Симбун» (Asahi Shimbun), часто критикующая партию премьер-министра Есихидэ Сугу, выступила с редакционной статьей, требующей от правительства страны отменить Олимпийские игры. Авторы обращения утверждают, что решение о проведении Игр — «безрассудно» и чревато «эскалацией пандемии» коронавируса, но организаторы Олимпиады обещают, что все пройдет штатно.

«Мы просим премьер-министра Сугу спокойно и объективно оценить ситуацию и принять решение об отмене мероприятия этим летом. Мы далеки от ситуации, в которой каждый может быть уверен, что он "в безопасности"», — пишет издание.

Журналисты также заявили, что опросы общественности показывают обеспокоенность людей тем, что десятки тысяч спортсменов и официальных лиц приедут в закрытую с прошлого года для иностранцев страну. К тому же вакцинация в Японии проходила медленно.

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«В настоящее время более 80 процентов людей хотят, чтобы Олимпиада была отложена или отменена. Кто и по какому праву ее навязывает? Имеет ли МОК право решать, будут ли Игры продолжаться?» — приводила газета ранее твиты миллиардера Масайоши Сона (Masayoshi Son), активно выступающего за отмену Игр.

Ассоциации врачей также выступали против, инвесторы говорили о преимуществах их откладывания. Япония потеряет 1,8 триллиона иен (16 миллиардов долларов), если Олимпийские игры будут отменены, но это не сравнимо с экономическим ударом от чрезвычайных ограничений, считают японские экономисты.

«Если [Олимпийские игры] спровоцируют распространение инфекций и потребуют еще одного объявления чрезвычайной ситуации, то экономические потери будут намного больше. Прямые потери от отмены будут эквивалентны трети процента номинального валового внутреннего продукта в 2020 финансовом году. Эти расчеты показывают, что решение о проведении или отмене Игр должно приниматься с точки зрения риска заражения, а не экономических потерь», — сообщил в докладе Такахиде Киучи, исполнительный экономист Исследовательского института Номура и бывший член правления Банка Японии.

Организаторы Олимпийских игр указывают на другие успешные спортивные мероприятия и утверждают, что все пройдет штатно. «Даже бейсбольные матчи в настоящее время проводятся со зрителями. Почему бы не продолжить это с Играми? Это хорошо и для экономики. Олимпиада состоится, даже без зрителей... Как только это начнется, все будут рады», — заверил в интервью Reuters Кодзо Ямамото, представитель правящей Либерально-демократической партии и близкий помощник бывшего премьера Синдзо Абэ.

Дик Паунд, член Международного олимпийского комитета, уверен, что Олимпийские игры в Токио пройдут так, как планировалось, если только не произойдет «беспрецедентный армагеддон». «Я действительно не знаю, в чем проблема. У вас есть хорошо информированная научная группа, контактирующая с общественным здравоохранением, и утверждающая, что нет никакого дополнительного риска для японцев в связи с Играми», — рассказал Паунд в интервью Standard Sport.

В Токио на Олимпийские игры ожидается прибытие не менее 78 тысяч зрителей и 11 тысяч спортсменов, а также персонал поддержки команд, технические специалисты, высокопоставленные лица МОК и средства массовой информации. Иностранным зрителям уже запретили присутствовать на Играх, решение по японским болельщикам на трибунах примут в следующем месяце.