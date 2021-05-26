В Минске указали на рост активности разведслужб НАТО у границ Белоруссии

У границ Белоруссии наблюдается высокая интенсивность разведки НАТО, это вероятно связано с тем, что страны Североатлантического альянса заблаговременно начали подготовку к ведению военных действий. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на главу Министерства обороны Белоруссии Виктора Хренина.

«Эти действия вызывают у нас беспокойство и озабоченность, что требует принятия ответных мер», — сказал он.

Число полетов военной авиации в воздушном пространстве вблизи границ Белоруссии и над акваторией Балтийского моря достигает 30 в неделю, это «обеспечивает ведение разведки на всю глубину» территории республики. «Можно предположить, что в ходе них отрабатывается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам Республики Беларусь», — отметил Хренин.

По его словам, увеличилось и количество военных учений государств Североатлантического альянса вблизи белорусской границы. Также НАТО ведет активную модернизацию морских баз и портов. Этими действиями, считает министр, альянс создает условия для военного доминирования по отношению к Белоруссии. «Основные причины — стремление Североатлантического альянса и ЕС беспрепятственно диктовать свою волю», — добавил он.

Ранее первый замначальника Генштаба Вооруженных cил Белоруссии Игорь Король заявил, что страны НАТО развивают военную инфраструктуру у границ республики и стратегическая бомбардировочная авиация альянса с большой долей вероятности отрабатывает варианты нанесения ударов по Белоруссии и России.