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Россиян предостерегли от использования сметаны при солнечном ожоге

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Фото: Pixabay

Врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова заявила, что сметану опасно использовать как народное средство от солнечного ожога, пишет «Вечерняя Москва».

Галлямова подчеркнула, что сметану нельзя применять при ожоге ни в коем случае, поскольку существует риск занести инфекцию. Кроме того, не всегда можно определить качество и свежесть этого продукта.

Дерматолог посоветовала лечить солнечный ожог с помощью пантенола в виде спрея. Врач отметила, что в аптеках также можно найти и другие спреи, предназначенные для применения специально после загара.

Врач напомнила, что россиянам при нахождении на солнце необходимо использовать фотозащитные средства. Они сделают отдых более безопасным и помогут избежать ожога, заключила Галлямова.

Ранее журналисты раскрыли способы избавиться от солнечных ожогов с помощью подручных средств. Для быстрого заживления ожогов они посоветовали принять холодный душ, который поможет расстаться с неприятными ощущениями и снизить температуру кожи. При возникновении боли следует принять обезболивающие таблетки.

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