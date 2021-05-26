Строящую мусорные заводы компанию обвинили в «захвате» рынка

Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» обвинила дочернюю компанию «Ростеха» «РТ-Инвест», строящую мусоросжигательные заводы в регионах России, в «захвате» мусорного рынка, пишет РБК.

По словам замглавы ассоциации Валерия Дзюбенко, строительство 25 мусоросжигательных заводов, которое значится в планах «РТ-Инвест», в России нецелесообразно, поскольку приоритетом для национальной экономики является глубокая переработка мусора.

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Кроме того, «Сообщество потребителей энергии» поставило под сомнение способ финансирования проекта, предложенный ранее «РТ-Инвест», — в виде заключения договоров поставки мощности (ДПМ) с потребителями электроэнергии. Он предусматривает повышенную плату для таких потребителей (которая должна окупить инвестиции в заводы), что приводит к схеме, называемой перекрестным субсидированием: льготы населению по оплате электроэнергии обеспечиваются за счет повышенных тарифов для промышленных предприятий.

О планах по строительству 25 мусоросжигательных заводов в российских регионах «РТ-Инвест» объявил весной нынешнего года. Тогда же назывались разные варианты финансирования проекта. Один из них предполагал заключение ДПМ, против чего выступило правительство. Заинтересованность промышленных предприятий в заключении ДПМ должна объясняться тем, что мусоросжигательные заводы в процессе своей деятельности производят энергию, которая затем поставляется этим предприятиям.

25 мая глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов предложил новый механизм финансирования проекта, который должен обеспечить окупаемость инвестиций. По его словам, оплачивать строительство заводов должны крупные компании, которые в свою очередь будут повышать себестоимость продукции, которая зачастую идет на экспорт.