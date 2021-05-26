Путин потребовал в срок завершить строительство 20 военных кораблей

Президент России Владимир Путин потребовал в срок поставить военно-морскому флоту России 20 надводных кораблей дальней морской зоны. Об этом он заявил в ходе совещания, посвященного выполнению гособоронзаказа, передает РИА Новости.

Он указал, что и иные виды и рода войск нуждаются в своевременном получении высокотехнологичных изделий. В частности, в воздушно-космические силы запланирована поставка 145 новых и модернизированных воздушных судов.

Также российский лидер попросил отдельно остановиться на вопросах, связанных с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения, а также обеспечением действий Вооруженных сил с использованием космических систем и комплексов.

Ранее Путин назвал долю выполненного гособоронзаказа в прошлом году. По его данным, за 2020 год гособоронзаказ был выполнен на 99,8 процента, что является «очень хорошим результатом».

В январе действительный госсоветник 3-го класса, бывший глава ПАО «Ильюшин» Алексей Рогозин указал, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России в рамках программы диверсификации зачастую выпускают невостребованную на рынке гражданскую продукцию. По его словам, большая часть существующих проектов не рассчитана на создание новых производств, а является попытками дозагрузить военные линии выпуском схожей гражданской продукции. Эксперт пояснил, что многие предприятия действуют исходя из принципа «можем сделать, поэтому сделаем, а потом попробуем продать» и тратят имеющиеся ограниченные ресурсы, несмотря на отсутствие на рынке достаточного спроса.