Россияне смогут управлять соцсетью одной командой

«ВКонтакте» впервые в истории социальных сетей добавила в приложение голосового помощника. Теперь с помощью одной команды можно включить любимую песню, подкаст, найти пользователя или сообщество, позвонить кому-то из друзей, сообщили в пресс-службе социальной сети.

«Голосовой помощник Маруся становится одним из важных объединяющих элементов всей экосистемы VK. Наравне с единой учетной записью VK Connect, платежным сервисом VK Pay и подпиской VK Combo Маруся обеспечит бесшовный пользовательский опыт и улучшит навигацию по разным проектам экосистемы», — говорится в сообщении.

Маруся помогает работать не только с социальной сетью, но и с другими сервисами, входящими в экосистему. Так пользователи смогут читать почту, слушать новости или прогноз погоды, заказывать еду или такси. Маруся также умеет ставить напоминания и записывать покупки, играть в игры, управлять умным домом, подбирать музыку под настроение, искать рецепты и просто болтать с пользователем.

Любой пользователь или компания могут создавать навыки для Маруси, в том числе и для использования в приложении «ВКонтакте». Например, владельцы бизнеса могут обучить голосового помощника заказывать товары из своих магазинов VK.

Вице-президент по экосистемным продуктам Анна Артамонова отметила, что интеграция голосового помощника — важный стратегический шаг в развитии экосистемы VK.« мы делаем ее доступнее и функциональнее для пользователей. Благодаря голосовым технологиям людям будет удобнее открывать потенциал экосистемы, а общение с Марусей сделает этот опыт более персональным. Маруся будет развиваться, предлагая все больше возможностей», — сказала она.