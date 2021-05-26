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Мужчина случайно узнал неприятную тайну о незнакомке, разыскал ее и предостерег

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Кадр: @drewbdoobdoo

Пользователь TikTok с ником @drewbdoobdoo из Нью-Йорка рассказал о том, как случайно подслушал разговор двух людей и узнал неприятную тайну, которую они скрывали от своей подруги. Мужчина задался целью найти девушку с помощью соцсетей и предостеречь ее, что ему в итоге и удалось сделать.

Блогер опубликовал ролик, в котором признался, что знает только имя незнакомки — ее звали Марисса. Столкнувшись с ее друзьями, он случайно услышал, что они специально не пригласили девушку на вечеринку. «Я только что проходил мимо твоих друзей, и я должен сказать тебе, что те выходные, когда ты будешь не в городе — это на самом деле не единственное время, на которое они могут назначить свою вечеринку в честь дня рождения», — сказал он в ролике и призвал других пользователей TikTok помочь ему отыскать Мариссу.

В итоге видео стало вирусным и за неделю набрало более девяти миллионов просмотров. Благодаря этому блогер быстро смог найти девушку, которую обманули друзья.

Она записала ответный ролик и сообщила, что около 30 человек прислали ей пост @drewbdoobdoo — некоторые из них были бывшими одноклассниками, с которыми она не общалась с самого выпуска. Марисса связалась с блогером, чтобы выяснить несколько деталей: в частности, спросить, где он встретил тех незнакомцев. Пообщавшись с мужчиной, она подтвердила, что той самой Мариссой, чьи друзья решили не приглашать ее на вечеринку, действительно была она.

«Кажется, мне нужны новые друзья. Я не злюсь, я в какой-то степени даже рада. Все в мире происходит по какой-то причине», — поделилась своими мыслями после произошедшего девушка. В итоге Марисса и @drewbdoobdoo решили встретиться. Они прогулялись в парке, после чего блогер написал, что готов устроить для нее вечеринку в любой день, который ей будет удобен.

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