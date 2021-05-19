Девушка нашла верный способ заставить бывшего возлюбленного позвонить

Пользовательница TikTok с ником Александрия инсценировала собственную смерть, чтобы привлечь внимание бывшего возлюбленного. На своей странице в соцсети она рассказала, что составила фальшивый некролог, чтобы узнать, позвонит ли он ей. Рассказ Александрии стал вирусным в TikTok.

Некролог был составлен от имени родителей 28-летней девушки. «Нам грустно сообщать о кончине нашей дочери. Всем будет очень не хватать ее любви, смеха и щедрости», — говорилось в подписи к фотографии, на которой запечатлена жизнерадостная Александрия.

Пользователи неоднозначно отреагировали на поступок девушки. Большинство комментаторов нашли такой подход переходящим грань дозволенного. Однако сама героиня, судя по реакции на комментарии, осталась довольна. Когда один из подписчиков поинтересовался, сработал ли способ и заставило ли это ее бывшего позвонить ей, она ответила, что это верный способ привлечь внимание. «Это действительно работает», — заключила она.