Мужчина в 40 лет увлекся TikTok и поссорился с женой

Пользовательница Reddit с ником BraveField пожаловалась на мужа, который в 40 лет подсел на TikTok. По ее словам, увлечение мужчины вносит раздор в их отношения: он стал уделять супруге гораздо меньше времени и перестал делать минимальные дела по дому.

«Супруг одержим TikTok, хотя ему, между прочим, 40 лет, а не 14. Он берет свой смартфон в ванную и может бесконечно сидеть там и тупо просматривать ролики», — пишет автор публикации. У пары двое маленьких детей, женщина считает, что таким образом муж пытается отвлечься от сложностей семейной жизни.

Однако BraveField уверена, что это не повод терять связь с близкими. «Приходится постоянно стучать в дверь и спрашивать, в порядке ли он, надолго ли он, выйдет ли он помочь с нашими малышами», — пожаловалась она.

Однажды вечером BraveField предупредила мужа, что через 20 минут можно садиться за стол. Накрыв к ужину, она поняла, что муж снова смотрит в ванной TikTok. За то время, пока глава семейства принимал ванну, рассказчица успела поужинать с детьми, убрать со стола и вымыть пол, помыть посуду и запустить стиральную машину.

Вышедший из ванной супруг был крайне расстроен и накричал на жену. Она ответила, что не обязана вызволять его из ванной. Муж отказался подогревать себе ужин, в результате пара поссорилась.

В комментариях многие посчитали, что ее действия были оправданными и что мужу стоило самому контролировать свое время, не надеясь на жену, у которой и так хватает дел. «Ему точно не 14 лет? Потому что так поступают только подростки. А 40-летний извинился бы за задержку и поблагодарил за ужин, накормленных детей и убранную кухню», — заметил PushkinMage. Многие призвали BraveField прямо указать супругу на то, что его увлечение мешает их семейной жизни.