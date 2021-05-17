Мужчина увидел жену после увеличения груди и почувствовал предательство

Мужчина рассказал о том, как его жена сделала операцию по увеличению груди. Увидев результат, он почувствовал себя преданным и решил поделиться своей историей на Reddit.

Автор поста объяснил, что у его супруги, с которой они поженились 13 лет назад, всегда был второй размер груди. Несколько лет назад она начала говорить о том, что хотела бы сделать операцию и вставить импланты. После рождения второго ребенка она стала поднимать эту тему чаще, так как ей не нравилось, как выглядела ее грудь.

«Я решил, что ничего плохого в этой идее нет, особенно если это принесет ей счастье», — отметил рассказчик и добавил, что вскоре после этого его жена отправилась на консультацию к хирургу.

Вернувшись домой, она продемонстрировала 36-летнему супругу импланты, которые увеличили бы ее грудь до четвертого размера. По мнению мужчины, они были слишком большими. Он поделился этим соображением с женой и попросил ее рассмотреть импланты меньшего размера. В ответ на это женщина пообещала подумать.

Когда герой истории пришел к жене после операции, он увидел ее довольной и счастливой. Тогда же мужчина узнал, что она не послушала его совета, выбрала большие импланты и увеличила грудь до пятого размера.

«По форме они совсем не похожи на настоящие, они смотрят на меня, как пушки. На ощупь они очень жесткие и фальшивые. Вся кожа в растяжках. А эти шрамы… Самое ужасное — что они выглядят ненастоящими и находящимися не на своем месте», — описал рассказчик свою реакцию на новую грудь жены.

Позже он прочитал, что спустя какое-то время импланты будут выглядеть лучше. Однако, по словам мужчины, прошло три месяца, а он все еще не может даже смотреть на новую грудь своей супруги. «Мне грустно. Я чувствую себя преданным. Как будто кто-то взял и украл то, что я очень сильно любил», — пожаловался автор поста.

В комментариях многие порекомендовали ему подождать и отметили, что спустя год после операции грудь будет выглядеть намного лучше. Некоторые пользователи встали на сторону жены рассказчика и написали, что ее тело — это ее личное дело. Другие же порекомендовали супругам обратиться к психотерапевту.