С российских домов захотели убрать рекламу

Авторы поправок в закон о рекламе захотели убрать часть коммерческих объявлений с жилых домов и некоторых других частных и общественных пространств. Документ принят Госдумой в первом чтении и размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Материалы по теме Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше? Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?

Поправки предусматривают новый порядок получения разрешений на установку рекламных конструкций. Также появляется риск расторжения действующих договоров, если они не соответствуют новым правилам.

Так, рекламодателям и операторам наружной рекламы придется получать разрешение от собственника недвижимости и заключать с ним соответствующий договор. В качестве причины для внедрения таких правил авторы указали желание защитить собственников квартир в многоквартирных домах от установки на них рекламы без их ведома.

Помимо многоквартирных домов, поправки затрагивают частные территории и могут привести к аннулированию контракта на рекламу РЖД, пишут «Ведомости». В действующем договоре не прописаны конкретные места установки — он является рамочным.