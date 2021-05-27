Журналисты узнали о детях Павла Дурова

Forbes составил рейтинг богатейших наследников России. В список попали дети бизнесмена, создателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова. Подробности появились на странице издания.

По данным журналистов, у Дурова есть двое детей от бывшей жены Дарьи Бондаренко: дочь и сын, которые родились в 2009 и 2010 году соответственно. Мальчика зовут Михаил, а имя девочки журналистам узнать не удалось. Авторы материала отметили, что родители тщательно скрывают любую информацию о своих детях.

По состоянию на середину апреля 2021 года, состояние Дурова-старшего оценивалось в 17,2 миллиарда долларов. Получается, что каждый ребенок может унаследовать от бизнесмена по 8,6 миллиарда долларов. Таким образом, несовершеннолетний Михаил и его сестра заняли шестое место в рейтинге. На первой же строчке оказался сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова.

Ранее Дуров удалил свою страницу в Facebook. Миллиардер никак не прокомментировал свое решение уйти из американской соцсети.