Угрожавший изнасиловать и убить стюардессу подросток пошел под суд

Пьяный подросток, угрожавший изнасиловать и убить стюардессу во время полета, пошел под суд. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент на борту самолета авиакомпании easyJet произошел в марте прошлого года, однако известно о нем стало только сейчас. 19-летний Киран Харрис (Kieran Harris), летевший из Аликанте в Манчестер, находился на борту в нетрезвом состоянии и начал терять контроль.

Отмечается, что выпивший три напитка с водкой подросток быстро опьянел и стал угрожать расправой членам экипажа и остальным пассажирам. От одной из стюардесс он потребовал совершить с ним половой акт. Позже буйного пассажира пересадили на другое место, а после приземления самолета Харрис был задержан сотрудниками полиции.

Во время судебного заседания, адвокат Харрис заявила, что подросток употреблял алкоголь, чтобы успокоить нервы, так как боится летать. Она уточнила, что в силу возраста пассажир не мог оценить незрелость своих поступков.

Тем не менее, за дебош во время полета Харрис получил 12 месяцев тюремного заключения. Он также обязан выплатить стюардессе, которой угрожал изнасилованием, 250 фунтов стерлингов (около 26 тысяч рублей) в качестве моральной компенсации.

Ранее в мае избиение стюардессы пассажиркой самолета попало на видео — женщина накинулась с кулаками на бортпроводницу и нанесла тяжелые удары по лицу, выбив ей два зуба, прежде чем сидевший рядом попутчик успел вмешаться и остановить драку.