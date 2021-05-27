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Каждый десятый россиянин захотел уволиться на лето

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Почти каждый десятый россиянин увольняется на лето, чтобы найти более высокооплачиваемую работу и отдохнуть. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отчет исследовательского центра «Зарплата.ру».

Чаще всего хотят уволиться женщины — их 67 процентов. Это связано с необходимостью ухода за ребенком. Также в отчете говорится, что основной причиной увольнения у мужчин становится переход на сезонные работы. Мужчины признались в желании отдохнуть летом и набраться сил перед работой на новом месте, отмечают исследователи.

Два процента из общего числа опрошенных предпочитают вообще не работать летом и увольняются ежегодно. Только у 26 процентов респондентов накоплений хватит на все лето.

Ранее стало известно, что 31 процент россиян решили не брать отпуск этим летом. Отмечается, что этот показатель меньше прошлогодних значений: в пандемийный 2020 год решивших отказаться от отпуска было 50 процентов.

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