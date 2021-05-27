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Курсанты из Никарагуа ушли из казармы в Пензе и пропали

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Фото: Wikipedia

Военный атташе при посольстве Никарагуа в России сообщил об исчезновении двух курсантов в Пензе. Информацию об этом передает РЕН ТВ.

Отмечается, что молодые люди учатся в Пензенском артиллерийском инженерном институте. 23 мая иностранные служащие ушли из казармы в неизвестном направлении и пропали. По данным посольства, они не уведомили военного атташе о планах своего передвижения. Сообщается, что курсанты планировали отпуск.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по этому инциденту.

16 марта США пожаловались на возможную потерю влияния в Южной Америке из-за России и Китая. «Россия активно внедряется в этот регион, чтобы противостоять тому, что она воспринимает как американское вмешательство», — рассказал адмирал вооруженных сил страны Крейг Фоллер. Он отметил, что Москва подписывает соглашения с Никарагуа и Венесуэлой, что позволяет кораблям военно-морского флота России добраться до южноамериканского континента быстрее.

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