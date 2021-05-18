Исчезнувшего в Нижнем Новгороде шестилетнего ребенка нашли живым. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Его обнаружили сотрудники полиции в Сормовском районе города. По утверждению источника канала, рядом с мальчиком находился мужчина, который ранее попал на камеры видеонаблюдения с ребенком.

Об исчезновении ребенка сообщалось ранее 18 мая. Мальчик взял у матери деньги и отправился в ближайший магазин в Нижегородском районе за прохладительными напитками. После этого он ушел в сопровождении неизвестного мужчины.