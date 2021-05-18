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Исчезнувшего в Нижнем Новгороде шестилетнего ребенка нашли живым

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Кадр: Telegram-канал LIFE SHOT

Исчезнувшего в Нижнем Новгороде шестилетнего ребенка нашли живым. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Его обнаружили сотрудники полиции в Сормовском районе города. По утверждению источника канала, рядом с мальчиком находился мужчина, который ранее попал на камеры видеонаблюдения с ребенком.

Об исчезновении ребенка сообщалось ранее 18 мая. Мальчик взял у матери деньги и отправился в ближайший магазин в Нижегородском районе за прохладительными напитками. После этого он ушел в сопровождении неизвестного мужчины.

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