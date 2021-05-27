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В России дочь экс-губернатора потратила 16 миллионов рублей из-за «дыр в ауре»

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Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Дочь экс-губернатора Пензенской области Наталья Бочкарева отдала 16 миллионов рублей гадалке за снятие порчи. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, с гадалкой Бочкареву познакомил бывший парень, который «почувствовал, что на нее кто-то наложил заклятье и у нее дырявая аура».

Бочкарева отдала за несколько сеансов 16 миллионов рублей, после чего гадалка и молодой человек девушки исчезли. Женщина обратилась в полицию.

В августе 2020 года стало известно, что 16-летняя жительница Владивостока попыталась продать душу дьяволу, ее общий ущерб составил 93 тысячи рублей. Выяснилось, что 18-летний местный житель назвал себя проводником между человеком и дьяволом, провел несколько ритуалов и взял с нее в общей сложности 12 тысяч рублей. После того как девушка поссорилась с родителями, юноша потребовал отдать ему телефон и ноутбук, чтобы удалить всю информацию, а также якобы сохранить безопасность. Он сообщил, что сжег вещи, и общение прекратилось. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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