Жениха обругали в сети за рваные шорты на свадьбе с нарядно одетой невестой

Житель Доминиканы пришел на свою свадьбу без костюма и был обруган в социальных сетях. На историю, опубликованную в Twitter, обратили внимание в Daily Mail.

Согласно материалу, рэпер Джоэл Гарсия (Joel Garcia), выступающий под псевдонимом Нфасис (Nfasis), и Диана Варгас де Гарсия (Diana Vargas de Garcia) поженились в декабре 2020 года, однако снимки с церемонии стали вирусными только сейчас.

На размещенных кадрах жених запечатлен в рваных джинсовых шортах, белой футболке, шлепанцах и длинных светлых носках, натянутых до икр. Невеста, в свою очередь, была одета в нарядное кружевное свадебное платье с рукавами средней длины и фату.

Пользователей сети возмутил внешний вид мужчины, о чем они принялись писать в Twitter. «Его недовольное выражение лица еще хуже, чем одежда. В его взгляде нет ни капли любви и счастья», «Он явно не хочет там находиться», «Он определенно выглядит так, словно приостановил свою игру на PS4 и нехотя вышел на церемонию», «Как будто он узнал о свадьбе за 10 минут до ее начала», «Из уважения к невесте, которая явно постаралась для того, чтобы выглядеть подобающим образом, можно было приложить хоть немного усилий», — заявили пользователи.

Несмотря на критику юзеров, невеста высказалась в защиту своего мужа. «Я самая счастливая женщина. Моя свадьба была просто прекрасна. Мои муж, друзья и семья меня очень порадовали. Признаюсь, я и сама не хотела праздновать свадьбу в классическом подвенечном наряде. Но моя сестра уговорила меня померить пару платьев, и я влюбилась в одно из них. Я ни о чем не жалею, в нем я чувствовала себя как принцесса», — подчеркнула Гарсия.

Ранее другая невеста попросила гостью изменить внешность, пригрозив тем, что не пустит ее на свадьбу, и вызвала гнев в сети. Жительница Австралии отправила своей приятельнице несколько текстовых сообщений, где потребовала от нее скрыть татуировки и перекрасить волосы в естественный цвет для торжества, которое пройдет летом. «Мы много поработали над тематикой свадьбы, и, к моему сожалению, твой внешний вид ей противоречит. Может, временно нанесешь на волосы оттеночный спрей? Я просто хочу, чтобы все выглядело идеально, и могу прислать несколько идей, например, красивые платья с длинным рукавом или пиджаки», — написала невеста.