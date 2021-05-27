В США назвали способ X-37B сбросить бомбу на Москву

Американские многоразовые мини-шаттлы X-37B существуют в единственной модификации и в настоящее время не предназначены под использование ядерного оружия, пишет Popular Mechanics.

Согласно журналу, для использования данного космолета в качестве носителя ядерного орудия потребуется совместная адаптация X-37B и соответствующей боеголовки, например, W80. Popular Mechanics пишет, что один космолет вряд ли сможет вместить более трех таких бомб.

Издание называет использование мини-шаттла в качестве одного из способов сбросить бомбу на вероятного противника, например, Россию, не имеющим смысла, а подобную атаку — «невозможной». «Чтобы сбросить бомбу, скажем, на Москву, XB-37B должен был бы изменить свою орбиту. Это потребовало бы часов, а, возможно, и дней, что потенциально мог бы увидеть любой, особенно русские», — пишет журнал.

Издание отмечает, что подобные маневры X-37B российская сторона вряд ли бы оставила безответными. Кроме того, согласно изданию, четырех-шести бомб W80, переносимых парой таких космолетов, «недостаточно, чтобы подорвать систему ядерного сдерживания Москвы и предотвратить массированную контратаку».

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Тем не менее, согласно журналу, использовать X-37B против России можно на южном направлении, где «система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) не сможет его обнаружить». Издание пишет, что в таком случае космолет мог бы уничтожить «направленные на север радары СПРН», однако был бы заметен визуально.

Таким образом в журнале прокомментировали майское заявление гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова, согласно которому американские космолеты X-37 существуют в двух видах и могут нести до шести ядерных боеголовок.

В мае 2016 года опрошенные сайтом Space.com эксперты заявили, что мини-шаттл X-37B предназначен для отработки уничтожения космических спутников, а одной из его целей является проверка экономической эффективности подобных действий по сравнению с ракетными средствами ликвидации.