В «Алмаз-Антее» рассказали о космолетах США с ядерным оружием

Гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал, что американские космолеты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в 2010 году запустили первый такой аппарат, сегодня их уже шесть — двух видов, больших и маленьких. При этом официально эти аппараты были разработаны для научных целей, а также для разведки. «Но мы понимаем, что, имея такие емкости свободные и возможности, по нашим оценкам, малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой — до шести», — подчеркнул Новиков.

Глава концерна отметил, что к 2025 году США хотят вывести на орбиту еще два таких аппарата, таким образом увеличив их общее число до восьми. «Это, безусловно, серьезный вызов», — считает он.

В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США сознательно не упоминают о своих планах по развертыванию новых ядерных вооружений. Она отметила, что замалчиваются тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам, а также собственные планы США по развертыванию новых ядерных вооружений.