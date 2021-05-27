Вора в законе Цезаря приговорили к 10 годам за статус и похищение людей

Нижегородский областной суд приговорил к 10 годам заключения участника криминальной группировки за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом агентству «Нижний Новгород» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Приговор был вынесен 26 мая вору в законе Виктору Жаринову, известному по прозвищу Цезарь. Он также признан виновным в похищении людей. Авторитет будет отбывать срок в колонии строгого режима. Суд оштрафовал его на один миллион рублей.

Двое других фигурантов дела получили за участие в похищении людей шесть и пять лет лишения свободы соответственно.

По версии следствия, Цезарь вместе с сообщником Артуром Арутюняном (Артур Большой) в декабре 2018-го искали способ обналичить средства нижегородского криминального общака, смотрящим за которым тогда был Жаринов. Для этой цели была выбрана компания Дмитрия Платонова и его партнера Юрия Лопатина. Через ее счета Артур Большой перевел 13,2 миллиона рублей, но служба финмониторинга признала транзакции подозрительными и заблокировала их. Тогда Цезарь решил сменить владельцев компании, для чего были похищены Платонов и Лопатин. Этим занимался третий подсудимый Сергей Голубев, который привлек еще двух знакомых.

В ходе допроса выяснилось, что потерпевший Платонов был должен большую сумму денег похитителям, которые раньше были его партнерами по бизнесу. На суде Жаринов заявил, что считает себя невиновным, а его защита указала на отсутствие доказательств против него.

Он занял высшее положение в преступном сообществе Нижегородской области в 2013 году, взяв под свой контроль все криминальные потоки в регионе.