Мир
 
Последние новости
Литва упрекнула Россию в желании «поглотить» Белоруссию
Дети из российского села записали рэп о проблемах с водой
Названа главная опасность рекламы в интернете
Минздрав назвал категорию граждан для прививки «Спутником Лайт»
Отоларинголог поддержал запрет ватных палочек в России
Угрожавшие ГРУ взрывами таксисты из ИГ получили до 12 лет заключения
Индийцы тайно женились в карантин и нарушили закон
Лукашенко рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
Футболист сборной России отреагировал на драку игроков «Ахмата» и «Локомотива»
Новости партнеров
Прослушать новость

Бывший астронавт НАСА признался в убийстве двух девочек

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: JLS / WS / Reuters

Бывший астронавт НАСА Джеймс Холселл признал свою вину в деле о непредумышленном убийстве двух девочек в автокатастрофе, произошедшей в 2016 году. Об этом сообщает Sky News.

Предположительно, Холселл находился под воздействием наркотиков или в состоянии алкогольного опьянения, когда он въехал на арендованном автомобиле в кузов другой машины, в которой находились две сестры. Младшей было 11 лет, старшей — 13.

Холселл мог получить 20 лет тюрьмы за обвинение в непредумышленном убийстве и 10 лет за обвинение в нападении, но судья согласился дать ему четыре года испытательного срока и еще 10 лет надзора. Его могут отправить в тюрьму на 16 лет, если он нарушит свой испытательный срок.

Родственники девочек заявили перед судом, что расстроены результатом. «Это несправедливо. Мои дочери были удивительными, красивыми, умными, сильными маленькими девочками, которые могли бы стать кем угодно в этом мире, если бы у них была возможность вырасти, но это было отнято у меня и всех остальных в этом мире», — высказалась мать девочек Латрис Парлер (Latrice Parler).

Холселл работал астронавтом с 1990 года — на его счету пять миссий и 1250 часов в космосе. Трижды он командовал полетом и два раза был пилотом космического шаттла. Американец был в числе первых астронавтов, полетевших в космос после крушения шаттла «Колумбия». После увольнения в 2006 году Холселл перешел на работу в сферу аэрокосмической промышленности.

Предыстория: Бывшего астронавта НАСА обвинили в непредумышленном убийстве двух девочек
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
James Halsell Jr: Former astronaut pleads guilty to killing two young sisters in car crash
Суд отменил оправдательный приговор врачам по делу об убийстве младенца
Присяжные оправдали музыкантов по делу об убийстве российского пианиста