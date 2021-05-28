Ученые заподозрили преуменьшение климатического кризиса

Климатологи Ливерморской национальная лаборатория заподозрили, что спутниковые данные о температуре в тропосфере Земли могут недооценивать глобальное потепление за последние 40 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте научной организации.

Исследователи изучили четыре различных характеристик изменения тропического климата, каждая из которых представляет собой соотношение двух коррелирующих между собой переменных, например, температура и концентрацией водяного пара. Три первые характеристики описываются взаимосвязью между влажность и температурой поверхности моря, температурой нижней части тропосферы и температурой в верхних слоях тропосферы (TMT), соответственно. Четвертая характеристика являлась соотношением между температурой поверхности моря и TMT. Все корреляции определяются хорошо известными физическими процессами.

Надежные климатические модели жестко ограничивают все четыре соотношения, но последние демонстрируют широкие диапазоны, когда вычисляются на основе спутниковых наблюдений. Модели начинают соответствовать наблюдениям, когда за основу берутся данные, демонстрирующие более высокую температуру поверхности океана и тропосферы.

Если результаты климатической модели, учитывающей взаимосвязи между тропической температурой и влажностью, являются реалистичными, это означает, что спутниковые данные либо систематически преуменьшают тропосферную температуру, либо завышают атмосферную влажность. В настоящий момент трудно определить, какая интерпретация правдоподобна, однако наборы данных расходятся с другими, независимо измеренными параметрами. Это может привести к тому, что нынешние прогнозы о будущем климатическом кризисе могут не совпадать с реальной ситуацией, которая в этом случае становится более угрожающей.