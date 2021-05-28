Коронавирус спасет европейскую страну от финансового кризиса

Власти Греции направят миллиарды долларов из фонда восстановления европейских стран от коронавируса на поддержку своей экономики в кризисный период. Средства пойдут на развитие отраслей промышленности, которые связаны с «чистой» энергетикой и технологиями, пишет Bloomberg.

Страна потратит 11,6 миллиарда евро (14,14 миллиарда долларов) — почти треть своей доли в фонде ЕС, предназначенного для борьбы с COVID-19, на «зеленые» инвестиции в солнечную, водородную и ветряную энергетику. Еще 6,2 миллиарда евро (7,56 миллиардf долларов) на экологические программы выделят из бюджета страны.

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По оценке центрального банка Греции, инициатива с финансированием возобновляемых источников энергии приведет к наращиванию объема производства на семь процентов и созданию 180 тысяч новых рабочих мест к 2026 году, что станет серьезной помощью национальной экономике в устранении последствий десятилетнего финансового кризиса.

«Очень обнадеживает, что более 30 процентов средств ЕС для Греции направят на «зеленые» проекты. Рост цен на углеводороды, вероятно, приведет к дальнейшему увеличению инвестиций в экологичную энергетику», — сказал глава центра финансовых услуг международной консалтинговой компании Boston Consulting Group Василис Антониадес.

Среди экологических проектов у Греции в планах: строительство 18 солнечных парков общей мощностью 204 мегаватт, развитие производства водорода для использования его в качестве топлива.

По аналогичному сценарию распоряжаются средствами антикризисного фонда Евросоюза и другие страны. Дания заявила о планах направить на «зеленые» программы 60 процентов своей доли. Всего траты составят порядка 11,6 миллиарда крон (1,9 миллиарда долларов). По условиям для стран ЕС, государства должны использовать на национальные экологические проекты не менее 37 процентов фонда.