Дания пустит миллиарды долларов на «зеленые» программы

Правительство Дании направит на экологические инициативы большую часть средств, предназначенных для восстановления после пандемии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на национальный план страны.

Из документа следует, что на меры по борьбе с изменением климата руководство страны выделит 60 процентов своей доли в антикризисном фонде ЕС. В денежном выражении траты составят порядка 11,6 миллиарда крон (1,9 миллиарда долларов). По условиям для стран Евросоюза, государства должны тратить на экопрограммы не менее 37 процентов фонда.

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«Это ускорит наш переход к "зеленой политике" и будет способствовать финансированию амбициозной экологичной цели страны. Дания рассматривает в пандемийном кризисе возможность грамотно сосредоточить инвестиции», — пояснил министр финансов страны Николай Ваммен.

Минфин Дании уже потратил значительную часть ассигнований ЕС (33,7 процентов) на налоговую реформу по отраслям для поддержки мероприятий по сокращению углеродных выбросов от заводов, транспорта. В совокупности все инициативы сократят выбросы углерода как минимум на 70 процентов к 2030 году, цель ЕС — не менее 55 процентов.

Пандемия коронавируса вогнала мировую экономику в кризис. Шансы выхода из него в 2021 году пока не оправдываются, указано в докладе Высшей школы экономики (ВШЭ) совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Одним из способов ускорения выхода из рецессии должно стать снижение административной нагрузки на бизнес со стороны правительств всех стран.