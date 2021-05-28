Глава оружейного склада МВД России крал пистолеты и револьверы

В Севастополе завершено расследование уголовного дела бывшего начальника оружейного склада МВД по Республике Крым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Фигурант дела обвиняется в присвоении и хищении огнестрельного оружия, комплектующих деталей, боеприпасов и их незаконном сбыте. По данным следствия, начальник склада совершал преступления с декабря 2018 года. Он крал со своего склада пистолеты, револьверы, а также другое оружие, поступавшее из подразделений полиции на утилизацию. Также он похищал боеприпасы и обмундирование, объекты, поступавшие от граждан на временное хранение.

Среди похищенного оказалась раритетная винтовка Мосина образца 1891-1930 годов. Обвиняемый оборудовал несколько тайников, местонахождение которых раскрыл следователям. Видео опубликовал СКР на своем YouTube-канале.

Следственный комитет Российской Федерации / Youtube

На кадрах экс-глава склада показывает место тайника, из которого силовики извлекают пистолет и револьвер.

Похищенное обвиняемый продавал знакомым. Он был задержан в мае 2020 года. За два года фигурант дела похитил более 150 единиц оружия.