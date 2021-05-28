Победители конкурса «Новое время» получат руководящие должности

20 победителей конкурса «Новое время», организованного при поддержке АНО «Россия — страна возможностей», получат назначения в руководство Белгородской области. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Проект направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Белгородской области. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков оценил активность регистрации участников кадрового проекта «Новое время» и обозначил карьерные перспективы будущих победителей.

«На нынешний момент список позиций, на которые смогут претендовать победители проекта, включает в себя порядка 20 штатных единиц. Среди них — вакансии заместителей начальника департамента области, а это должность, сравнимая по статусу с заместителем министра регионального правительства. Кроме того, будут предложены посты начальника управления области, начальника управления в составе департамента области, заместителя руководителя областного учреждения или организации. При этом члены Наблюдательного совета проекта также готовы делать карьерные предложения лучшим участникам», — отметил Гладков.

Прием заявок на участие уже стартовал и продлится до 16 июня. Регистрацию прошли более 1,5 тысячи белгородцев.