«Лидерами России» в информационных технологиях захотели стать 16 тысяч человек

Более 16 тысяч человек захотели стать участниками четвертого сезона конкурса «Лидеры России» в треке, посвященном информационным технологиям. Об этом «Ленте.ру» сообщил заместитель председателя правительства, член Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» и куратор трека «Информационные технологии» Дмитрий Чернышенко.

По его словам, заявки на участие в треке поступили из 85 регионов страны. При этом активнее всего были жители Центрального федерального округа — на них пришлось 45,2 процента всех заявок. На втором месте по числу участников оказался Приволжский федеральный округ (14,2 процента заявок), на третьем — Северо-Западный (13,5 процента).

Кроме того, зарегистрировались на участие в треке и жители 45 иностранных государств. Среди них наибольшую активность проявили граждане Казахстана, Белоруссии, Украины, Киргизии и Узбекистана.

Чаще всего заявки подавали специалисты в возрасте от 31 до 35 лет (30,6 процента) и от 36 до 40 лет (28,9 процента). При этом большая часть регистраций пришлась на мужчин — 84 процента против 16 процентов женщин.

«Трек "Информационные технологии" стал третьим по популярности среди других специализаций. Сообщество IT-специалистов растет, и наша задача — помочь выстроить взаимодействие, обмен опытом и внедрять лучшие практики в госуправление», — отметил Чернышекно.

Он также напомнил, что специалисты в сфере ИТ на сегодняшний день являются одними из самых высокооплачиваемых, и выразил уверенность в том, что данное направление будет актуально и в ближайшие годы.

Прием заявок на трек «Информационные технологии» начался 31 марта и завершился 17 мая. Зарегистрироваться на участие в конкурсе могли россияне младше 55 лет, которые уже имеют не менее двух лет управленческого опыта. Победителей трека пригласят на работу в органы госвласти и подведомственные организации, а также в компании с государственным участием и крупные холдинги. Для финалистов предусмотрены стажировки в тех же организациях и возможность пройти образовательные программы повышения квалификации в лучших учебных заведениях страны.

Конкурс «Лидеры России» — это флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента Владимира Путина.