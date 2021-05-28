Наука и техника
 
Последние новости
Сто сотрудников ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию против школьников
В Словении обеспокоились военным присутствием России у границ Украины
Модель лишилась крови ради молодости и поделилась результатом
Нидерланды захотели помириться с Россией по налогам
МИД назвал вступление Украины в НАТО «химерой»
Внучка Шушкевича объявила голодовку в Польше
Российского первоклассника обвинили в участии в незаконном митинге
В Кремле отреагировали на обвинения Microsoft о роли России в кибератаках
Студентка не заметила беременность и внезапно родила
Новости партнеров
Прослушать новость

В США похвалили похожий на F-16 таинственный российский истребитель

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Courtesy Carlos Jimenez / U.S. Marine Corps / Reuters

Таинственный российский одномоторный истребитель напоминает американский F-16 Fighting Falcon и может в будущем пользоваться популярностью у зарубежных заказчиков, хвалят еще не созданный самолет в американском журнале Popular Mechanics.

К подобному выводу в издании пришли, обратив внимание на пост блога bmpd, опубликованный в LiveJournal, где показан снимок с «фрагментом модели неизвестного проекта истребителя на рабочем столе заместителя председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова».

В журнале допускают, что в данном случае речь идет об однодвигательном истребителе, о создании которого в мае сообщало РИА Новости, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли.

Издание пишет, что по воздухозаборнику разрабатываемый в России малозаметный истребитель напоминает однодвигательный F-16 Fighting Falcon. «Одномоторные истребители тоже полезны — их можно хорошо продавать за рубежом. Российская версия [тоже одномоторного] F-35 Lightning II вполне может оказаться популярной, если будет дешевой и экономичной при эксплуатации», — уверяет журнал.

В декабре 2020 года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что в госкорпорации «прорабатывается создание боевой авиационной системы будущего в легком и среднем классе», которая «может быть универсальной платформой, в пилотируемом и беспилотном вариантах».

В апреле того же года в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что начали работы по созданию новой платформы оперативно-тактической авиации, на основе которой планируется разработка легкого истребителя.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Russia Is Building a Single-Engine, 'Hypersonic' Fighter Jet
Россия создаст однодвигательный истребитель пятого поколения
Россия создаст новый истребитель
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01 5 апреля
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года

«Обманули самым неслыханным образом»

Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
11:2425 мая

Предсказано катастрофическое извержение крупнейшего вулкана на Земле

10:0325 мая

В Xbox нашли спрятанный 20 лет назад секрет

09:0125 мая

Опровергнута популярная гипотеза о появлении Млечного Пути

Наука и техника00:0127 марта

Последний вздох

Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
06:3025 мая

Доказан долгий иммунитет после легкой формы COVID-19

04:5125 мая

В России захотели продлить срок службы электроники до 10 лет

04:4925 мая

Раскрыты способы ускорить работу ноутбука

Наука и техника00:0223 марта
Передовой обмотчик, ударник коммунистического труда Юрий Павлович Сторожев. 1966 год.

«Ордена и звания выпрашивали по любому поводу»

Кто сделал СССР страной героев и почему жизнь в Союзе была сплошным подвигом
01:4625 мая

Названы ранние симптомы образования тромбов

00:0825 мая

На смартфоны Honor вернутся Google-сервисы

20:4624 мая

На суперкомпьютере воспроизвели катастрофические взрывы нейтронных звезд

Россия
В России выявили 9252 новых случая коронавируса
«Роды просто раздавили»
Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
Мощный ураган в российском регионе сняли на видео
В российском регионе выявили экстремальное загрязнение воды ртутью
«Нашим детям лечь и умирать?»
В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
Иммунолог назвал подходящее время для вакцинации от COVID-19
Все материалы
Мир
Американцы собрались помянуть Джорджа Флойда и устроили погром
Школа, парта, два ствола
Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
Названа возможная причина редкого появления Ким Чен Ына на публике
«Они ненавидят мою форму»
Почему в США протесты против расизма за год превратились в войну с полицией?
Защита россиянина по делу MH17 пожаловалась на отсутствие документов на русском
Джо БайденПутин и Байден встретятся 16 июня в Женеве
Отношения России и США, конфликты и пандемия — что обсудят президенты?
Китай назвал клеветой сообщения из США о «лабораторной утечке» COVID-19
Все материалы
Бывший СССР
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии
Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
Задержание основателя NEXTA вызвало международный скандал
Санкции, высылка послов и первое видео c Протасевичем из СИЗО
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
Все материалы
Экономика
Россияне заинтересовались иностранными акциями
Международные резервы России достигли максимума за всю историю
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
ПСБ поддержит полумарафон в Нижнем Новгороде
Цены на кофе взлетели
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Все материалы
Силовые структуры
«Я работал не за награды»
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Россияне атаковали Канье Уэста после слухов о романе с Ириной Шейк
«Чувствую себя намного счастливее»
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Звезда «Кривого зеркала» решился отрезать грудь
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
В России оценили необходимость закона о «приземлении» IT-гигантов
Мясников перечислил неопасные недуги практически каждого человека
Все материалы
Ценности
Отравленная грудными имплантами женщина озадачила врачей необычными симптомами
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает»
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Жениха обругали в сети за рваные шорты на свадьбе с нарядно одетой невестой
Ким Кардашьян снялась в бикини рядом с 86-летней бабушкой и рассмешила фанатов
Уго Чавес«Стыдно быть богатым»
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
24-летняя дочь Эминема поделилась снимком в бикини
«Здесь замешаны деньги»
Как 17-летняя блогерша стала первой за тысячу лет женщиной у престола Италии
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина добыл золото, нашел алмаз для кольца и собрался искать невесту
Пес войны
Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
Невеста застряла в пробке по дороге на свадьбу после четырех попыток выйти замуж
Недокуренную сигару Уинстона Черчилля продали за 443 тысячи рублей
«Американцы считают, что знают все и обо всем»
История россиянки, которая со второго раза смогла переехать в Нью-Йорк
Собака сбежала из дома и погибла в пасти трехметрового аллигатора
Убийство по-канадски
В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Все материалы
В России выбрали автомобиль года
Лучшее автомобильное видео мая 2021
Марио на газонокосилке, мяч для гольфа и Bugatti против истребителя
Toyota показала «ночную» версию Prius
Rolls-Royce Boat Tail: кабриолет для избранных
Geely GS вернулся в Россию с подросшим ценником
Продаются три «Роллс-Ройса», принадлежавших сестре английской королевы
На аукционы выставлены машины принцессы Маргарет
В России стартовали продажи улучшенного Kia Mohave
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы