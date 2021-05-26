Россия создаст однодвигательный истребитель пятого поколения

Компания «Сухой» работает над однодвигательным легким истребителем пятого поколения, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли.

По словам собеседника, 18-тонный самолет будет обладать малой радиолокационной заметностью и способен развивать скорость более двух чисел Маха.

Источник добавил, что такой истребитель «обладает сверхманевренностью и улучшенными взлетно-посадочными характеристиками за счет отклоняемого вектора тяги двигателя, показатель тяговооруженности самолета не менее единицы».

«Компоновочно истребитель будет иметь один подфюзеляжный многорежимный воздухозаборник, как это реализовано на многих современных однодвигательных самолетах», — сказал собеседник.

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Источник отметил, что при создании нового истребителя планируется использовать задел Су-57, в частности двигатель второго этапа «изделие 30».

В декабре 2020 года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что в госкорпорации «прорабатывается создание боевой авиационной системы будущего в легком и среднем классе», которая «может быть универсальной платформой, в пилотируемом и беспилотном вариантах».

В апреле того же года в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что начали работы по созданию новой платформы оперативно-тактической авиации, на основе которой планируется разработка легкого истребителя.