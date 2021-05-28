Поседевшая в 12 лет девушка перестала стыдиться внешности и прославилась в сети

Жительница Канады отказалась от окрашивания седых волос и прославилась в соцсетях. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

По информации издания, 26-летняя учительница начальных классов Лорен Мидгли (Lauren Midgley) впервые заметила, что ее волосы седеют, в возрасте 12 лет. С этого момента она каждые две недели окрашивала волосы в каштановый цвет. Героиня материала восемь лет тратила на салоны красоты более 55 фунтов стерлингов в месяц (5700 рублей).

В начала 2021 года Мидгли увидела в соцсетях страницы женщин, которые показывали свою натуральную седину и призывали не стесняться своих волос. С тех пор девушка перестала красить волосы и тоже начала вести аккаунт в Instagram, чтобы вдохновлять собой других людей.

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«Я получаю много поддержки, но некоторые пользователи сети задают мне неудобные вопросы, вроде: “Что случилось с твоими волосами?”, “Почему ты перестала красить волосы?”, “Почему у тебя так много седых волос?”, “Ты уверена, что с тобой все в порядке с медицинской точки зрения?”. Я также получаю комплименты по поводу своих волос, и рада видеть, что все больше людей принимают свою седину», — призналась учительница.

Мидгли призналась, что очень гордится сообществом седых женщин. По ее словам, социуму предстоит долгий путь к принятию седины и полному отказу от стереотипов. Однако каждый раз, когда женщины делятся друг с другом своим опытом, люди сильнее приближаются к нормализации седых волос в любом возрасте.

В феврале женщина перестала красить волосы и обрела популярность в соцсетях. После того, как из-за пандемии коронавируса в стране закрылись все салоны красоты, 51-летняя Джорджия Зарис (Georgia Zaris) попыталась поддерживать темный цвет волос с помощью онлайн-курсов. Однако вскоре ей надоело проводить процедуру, и она решила обрести естественную внешность.