Виртуальная сумка Gucci оказалась дороже реальной

Виртуальная сумка итальянского модного дома Gucci оказалась дороже реальной на 715 долларов (52 тысячи рублей). Об этом сообщает Hypebeast.

По информации издания, несуществующее изделие модели Dionysus с украшением в виде пчелы продали на онлайн-платформе Roblox за 350 тысяч робуксов (игровая валюта), что эквивалентно 4115 долларам (301 тысяча рублей). Имя покупателя не раскрывается.

Известно, что цена аналогичной сумки в бутиках Gucci составляет 3400 долларов (около 240 тысяч рублей). «Сумка в мире Roblox не имеет эквивалента в реальном мире, однако она все равно стоит дороже настоящей сумки», — удивился в Twitter создатель портала Reddit Алексис Оганян (Alexis Ohanian).

Ранее в марте российский депутат объявила о распродаже своей люксовой одежды на миллионы. Юлия Романчева, депутат городского совета Уфы, решила распродать свои вещи, обувь и аксессуары таких брендов, как Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Valentino и Burberry.