Женщина бросила работу в ООН ради снимков многомиллионного гардероба в Instagram

Бывшая работница «Организации Объединенных Наций» оставила высокопоставленную должность ради блога в Instagram. Ее историю публикует Daily Mail.

Жительница Женевы Мамисса Мбуб (Mamissa Mboob) работала в ООН руководителем торгового отдела Министерства торговли Гамбии, однако решила отказаться от карьеры, чтобы зарабатывать в социальных сетях. Тогда блогерша принялась публиковать фотографии, демонстрируя одежду и обувь из своего многомиллионного гардероба. На данный момент на нее подписаны 121 тысяча человек.

По информации издания, Мбуб регулярно делится снимками, на которых позирует в вещах как массмаркетовых, так и люксовых брендов. В частности, она владеет одеждой, обувью, аксессуарами и сумками следующих марок: Zara, Fendi, H&M, Gucci, Hermes, Chanel и других. Отмечается, что за время ведения блога женщина приобрела 400 пар обуви и 60 сумок.

Согласно материалу, общая стоимость гардероба Мбуб составляет 100 тысяч фунтов стерлингов (10,3 миллиона рублей). По словам блогерши, своим примером она хочет вдохновить женщин любить себя. «Я всегда работала в 10 раз больше остальных и в один момент решила, что с меня хватит. После этого я создала свой блог!» — заключила героиня текста.

Ранее в марте российский депутат объявила о распродаже своей люксовой одежды на миллионы. Юлия Романчева, депутат городского Совета Уфы, решила распродать свои вещи, обувь и аксессуары таких брендов, как Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Valentino и Burberry.