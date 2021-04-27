Мэр Ялты решила продать в соцсетях украшения за миллионы рублей

Мэр Ялты Янина Павленко решила продать набор своих украшений после скандала по поводу их цены, разгоревшегося в соцсетях. Пост появился в ее Facebook-аккаунте.

Глава администрации опубликовала фотографию, на которой она держит в руках золотые серьги, кольцо и ожерелье с бриллиантами. По информации администраторов Telegram-канала «Крымский канал», предположительная общая стоимость изделий люксового ювелирного дома Van Cleef & Arpels составляет около 20 миллионов рублей.

В описании к публикации государственная служащая отметила, что на самом деле цена ее аксессуаров «намного скромнее». «Отдам набор (б/у, но в хорошем состоянии) практически даром! За два миллиона! Торг уместен! Жду предложений в личку», — написала Павленко. Чиновница добавила, что полученные от продажи изделий деньги направит на нужны ялтинской коррекционной школы.

Ранее в марте российский депутат объявила о распродаже своей люксовой одежды на миллионы. Юлия Романчева, которая является депутатом городского Совета Уфы, решила распродать свои вещи, обувь и аксессуары таких брендов, как Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Valentino и Burberry.