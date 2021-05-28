Студентка не заметила беременность и внезапно родила

Студентка из британского графства Лестершир больше девяти месяцев не замечала беременность и внезапно родила. Об этом сообщает издание Daily Mail.

17-летняя Эллиша Форд (Ellisha Ford) утверждает, что ничто не указывало на беременность: месячные не прекращались, вес не увеличивался, живот не рос. Тест на беременность также был отрицательным. «Перед рождением ребенка я, как обычно, делала покупки, много ходила, — рассказывает она. — Занималась обычными вещами, с которыми женщина на девятом месяце беременности, по-моему, не справилась бы».

Перед родами девушка обратилась в больницу с жалобами на боль в животе. После осмотра врач сообщил ей, что она на 43 неделе беременности (обычный срок — около 40 недель), и боль вызвана родовыми схватками. Спустя пять часов она родила здорового ребенка, весящего 3,36 килограмма.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Уиган, графство Большой Манчестер, не знала, что ждет ребенка, пока у нее внезапно не начались роды. 28-летняя Таша Дэвис не заметила у себя ни одного признака беременности. Ее не тошнило по утрам, месячные не прерывались, а в увеличившемся весе она винила карантин.