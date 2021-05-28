Культура
 
Последние новости
МИД России понадеялся на итоги встречи Путина и Байдена
В России появится новая сеть дешевых магазинов
19-летнего москвича арестовали за приставания к девушкам в метро
Военные засекли преследовавшие корабль НЛО
Крупнейший российский даркнет-рынок вырос на фоне ослабевших конкурентов
Черчесов отказался нравиться игрокам сборной России
Плод выжил после гибели беременной матери от шальной пули
Собянин увеличил возраст молодых семей на получение выплаты при рождении ребенка
Назван богатейший наследник России
В России заявили о наказании европейских стран за отказ летать над Белоруссией
Новости партнеров
Прослушать новость

Вручение премии «Оскар-2022» отложили

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Fred Prouser / Reuters

Вручение кинопремии «Оскар» в 2022 году отложили на месяц. Вместо 27 февраля ее проведут 27 марта, сообщается на сайте Американской академии киноискусств.

Отбор картин-претендентов продлится до 31 декабря 2021 года. В борьбе за награды могут участвовать ленты, выпущенные с 1 марта по 31 декабря.

В сентябре 2020-го сообщалось, что фильмы для «Оскара» станут отбирать по новым правилам. Картины, претендующие на премию в категории «Фильм года», должны соответствовать по меньшей мере двум из четырех предложенных критериев.

В июне того же года «Оскар» перенесли с февраля на конец апреля из-за пандемии коронавируса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Фильм Кончаловского вошел в шорт-лист «Оскара»
Фильмы для «Оскара» станут отбирать по новым правилам
Дату проведения «Оскара» перенесли
Другие материалы рубрики
Культура00:02 3 мая

«Мухи первыми прибыли на место убийства»

Как насекомые помогают раскрывать преступления? Рассказывает судебный эксперт
10:0924 мая

Зрители возмутились поведением украинского жюри на «Евровидении»

04:4224 мая

На Украине захотели лишить Россию права оценивать ее участника на «Евровидении»

01:3124 мая

Победители «Евровидения» захотели выступить в России

Культура00:03 1 мая

Ласковый май

Космические бандитки, психолог из эскорта и «Госпожа»: 20 лучших сериалов месяца
20:4823 мая

Названа причина смерти актрисы Нины Шацкой

20:3223 мая

Manizha поделилась впечатлениями от «Евровидения»

18:4323 мая

Актриса Татьяна Васильева потратила миллион рублей на отдых семьи на Мальдивах

Культура00:0130 апреля

«Звучит как будто мы бухие рокеры»

Новые звезды русского панка о пьянстве, насилии и погромах
18:1423 мая

Жириновский прокомментировал поражение на «Евровидении» и вспомнил Кончиту Вурст

17:5423 мая

Солист победившей на «Евровидении» группы сдаст тест на наркотики

16:1323 мая

Умерла актриса Нина Шацкая

Россия
«Нашим детям лечь и умирать?»
В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
Все материалы
Мир
Американцы собрались помянуть Джорджа Флойда и устроили погром
Школа, парта, два ствола
Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
Названа возможная причина редкого появления Ким Чен Ына на публике
«Они ненавидят мою форму»
Почему в США протесты против расизма за год превратились в войну с полицией?
Защита россиянина по делу MH17 пожаловалась на отсутствие документов на русском
Джо БайденПутин и Байден встретятся 16 июня в Женеве
Отношения России и США, конфликты и пандемия — что обсудят президенты?
Китай назвал клеветой сообщения из США о «лабораторной утечке» COVID-19
Все материалы
Бывший СССР
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии
Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
Задержание основателя NEXTA вызвало международный скандал
Санкции, высылка послов и первое видео c Протасевичем из СИЗО
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
Все материалы
Экономика
Россияне заинтересовались иностранными акциями
Международные резервы России достигли максимума за всю историю
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
ПСБ поддержит полумарафон в Нижнем Новгороде
Цены на кофе взлетели
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Все материалы
Силовые структуры
«Я работал не за награды»
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Россияне атаковали Канье Уэста после слухов о романе с Ириной Шейк
«Чувствую себя намного счастливее»
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Звезда «Кривого зеркала» решился отрезать грудь
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
В России оценили необходимость закона о «приземлении» IT-гигантов
Мясников перечислил неопасные недуги практически каждого человека
Все материалы
Ценности
Отравленная грудными имплантами женщина озадачила врачей необычными симптомами
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает»
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Жениха обругали в сети за рваные шорты на свадьбе с нарядно одетой невестой
Ким Кардашьян снялась в бикини рядом с 86-летней бабушкой и рассмешила фанатов
Уго Чавес«Стыдно быть богатым»
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
24-летняя дочь Эминема поделилась снимком в бикини
«Здесь замешаны деньги»
Как 17-летняя блогерша стала первой за тысячу лет женщиной у престола Италии
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина добыл золото, нашел алмаз для кольца и собрался искать невесту
Пес войны
Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
Невеста застряла в пробке по дороге на свадьбу после четырех попыток выйти замуж
Недокуренную сигару Уинстона Черчилля продали за 443 тысячи рублей
«Американцы считают, что знают все и обо всем»
История россиянки, которая со второго раза смогла переехать в Нью-Йорк
Собака сбежала из дома и погибла в пасти трехметрового аллигатора
Убийство по-канадски
В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Все материалы
Geely GS вернулся в Россию с подросшим ценником
Лучшее автомобильное видео мая 2021
Марио на газонокосилке, мяч для гольфа и Bugatti против истребителя
В России стартовали продажи улучшенного Kia Mohave
Rolls-Royce Boat Tail: кабриолет для избранных
Над платформой новой «Нивы» все-таки будет работать АвтоВАЗ
Продаются три «Роллс-Ройса», принадлежавших сестре английской королевы
На аукционы выставлены машины принцессы Маргарет
У Bentley Bentayga появилась «заряженная» S-версия
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы