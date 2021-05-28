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Личный самолет Николае Чаушеску ушел с молотка

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Rombac 1-11
Rombac 1-11
Фото: Artmark

Личный самолет бывшего румынского президента Николае Чаушеску был выставлен на аукцион и продан за 120 тысяч евро (более десяти миллионов рублей). Об этом сообщает «Российская газета».

Ушедший с молотка самолет модели Rombac 1-11 Чаушеску использовал для официальных полетов с 1986 по 1989 год. В том числе именно на этом самолете Чаушеску совершил свою последнюю поездку перед казнью в 1989 году — в Иран. По словам бывшего пилота, в самолете обустроены спальня и офис, где румынский лидер играл в нарды вместе со своей женой.

Лайнер выставила на аукцион государственная авиационная служба Romavia. Она обанкротилась в 2014 году и сейчас распродает все свои активы. Покупатели также могут приобрести самолет следующего после Чаушеску президента Иона Илиеску. Стартовая цена — 25 тысяч евро (2,2 миллиона рублей).

«Учитывая исключительную редкость этих самолетов и их значение для технической истории Румынии, эти два лайнера были отнесены к категории сокровищ мобильного национального культурного наследия», — заключили в аукционном доме.

Николае Чаушеску в разных статусах руководил Румынией с 1965 по 1989 год, его правление окончилось государственным переворотом. Чаушеску пытался бежать, но был схвачен, предан трибуналу и расстрелян вместе с женой.

Предыстория: Самолет бывшего румынского лидера Чаушеску выставили на аукцион
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