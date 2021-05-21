Самолет бывшего румынского лидера Чаушеску выставили на аукцион

В Румынии на аукцион выставили самолет, перевозивший бывшего лидера страны Николае Чаушеску, сообщает CNN.

Стартовая цена самолета Rombac — 25 тысяч евро. Аукцион пройдет 27 мая. При этом самолет в связи с его редкостью признан сокровищем национального культурного наследия, и новые хозяева не смогут вылететь на нем за пределы страны, будучи также обязанными содержать его соответствующим образом. На аукцион будут выставлены сразу два таких самолета. Второй из них перевозил экс-президента Румынии Иона Илиеску, который пришел к власти после свержения Чаушеску.

119-местный Rombac 1-11 использовался для официальных полетов Чаушеску с 1986 по 1989 год. Он был построен в Румынии по лицензии Британской авиастроительной корпорации в 1980-х годах, за счет чего страна стала первым социалистическим государством после СССР, в котором построили пассажирский самолет. Его двигатели Rolls-Royce также производились по лицензии на местных заводах.

Николае Чаушеску в разных статусах руководил Румынией с 1965 по 1989 год, его правление окончилось государственным переворотом. Чаушеску пытался бежать, но был схвачен, предан трибуналу и расстрелян вместе с женой.