В Британии на аукционе продадут туалет с видом на море

Бывший общественный туалет на британском скалистом мысе Лендс-Энд в графстве Корнуолл решили продать на аукционе. Начальная стоимость лота достигает 25 тысяч фунтов стерлингов (более 2,5 миллиона рублей), пишет портал Indy100.

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Каменная уборная расположена недалеко от деревни Тревован рядом с автомагистралью B3066. «Эти бывшие общественные удобства находятся в просто потрясающем прибрежном месте с поистине великолепным видом на море», — отметила оценщица аукционов Кэти Семменс (Katie Semmens).

Торги пройдут в онлайн-формате с 14 по 16 июня 2021 года. Новый владелец объекта также получит 0,22 акра (0,08 гектара) земли в 16 километрах от Лендс-Энд. Участок можно будет обустроить, получив необходимые разрешения.

Ранее общественные туалеты стали темой обсуждения в канадском Торонто. Жители пожаловались, что часть уборных остаются закрытыми, а другие находятся в плохом состоянии или работают по определенному графику. Горожане ощутили нехватку туалетов во время пандемии коронавируса. Из-за сложившейся ситуации город назвали циничным.