Канадцы возмутились нехваткой общественных туалетов

Небольшое количество туалетов в общественных местах возмутило жителей канадского Торонто. Горожане ощутили нехватку во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

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Жители пожаловались, что не могут воспользоваться в городе общественными туалетами, так как некоторые из них остаются закрытыми, а другие находятся в плохом состоянии или работают по определенному графику. Больше всего в ситуации страдают инвалиды, бездомные, беременные женщины, дети и пожилые люди.

Одна из жительниц рассказала, что продолжала выходить на прогулки во время пандемии, находясь на шестом месяце беременности. Однако каждый раз ей приходилось искать общественный туалет. В один из дней поблизости не оказалось уборной, поэтому беременная женщина была вынуждена справить нужду под деревом. Журналист Шон Микаллеф (Shawn Micallef) отметил, что неспособность реагировать на потребности жителей во время пандемии сделала город циничным.

В марте власти канадского Ванкувера решили установить в парке общественный туалет и выделить на работы 645 тысяч долларов. Высокая стоимость вызвала недовольство у местных жителей, которые назвали планы мэрии расточительством. Уборную планировали оборудовать к осени 2021 года.