В Японии построили парящий над землей туалет-ящик

Архитекторы из японского бюро Suppose Design Office построили недалеко от вокзала в Токио общественный туалет, который по форме напоминает ящик. Бетонная конструкция по периметру не соприкасается с дорогой, создавая впечатление парения над землей. Об этом сообщает Designboom.

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По задумке архитекторов, туалет представляет собой взаимосвязь противоречивых понятий, таких как парящий/тяжелый и свет/тьма. Подобного эффекта авторы хотели достигнуть с помощью массивных стен туалета, которые контрастируют с его внутренним интерьером и органично вписываться в городской пейзаж. Благодаря используемым материалам и зазорам между асфальтом и стенами, облик здания будет меняться в зависимости от времени года и игры света.

В высоту постройка достигает более семи метров, а периметр конструкции приподнимается над землей на 50 сантиметров. Дизайнеры хотели сделать интерьер рациональным — внутри они оборудовали несколько кабинок и большую зону с раковинами и зеркалом. В качестве основных материалов разработчики использовали блоки из темного бетона и коричневые деревянные панели. Одна из особенностей уборной — наличие естественного освещения, которое проникает внутрь через стеклянную крышу и рейчатую панель на потолке.

В августе 2020 года в рамках проекта Tokyo Toilet Project в Токио появились туалеты, по форме напоминающие разделенный на промежутки лабиринт. Прообразом бетонной конструкции послужили древние хижины, которые делали из затвердевшей почвы и дерева. Внутри архитекторы оборудовали четыре кабинки. По их задумке, туалет должен был «небрежно» стоять в парке и не привлекать внимание.

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