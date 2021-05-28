Президент Германии Штайнмайер захотел баллотироваться на второй срок

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер захотел сохранить свой пост и планирует баллотироваться на второй срок. О своем решении он уведомил в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

«Я обещал своевременно ответить на один из открытых вопросов, касающихся моих личных планов на будущее, и я это с удовольствием делаю: я хотел бы пойти на второй срок президентом», — заявил политик.

Нынешний глава германского государства пришел на смену предшественнику Йоахиму Гауку в 2017 году. Тогда кандидатуру бывшего министра иностранных дел одобрило большинство делегатов Федерального собрания, созываемого для избрания президента ФРГ. В ходе голосования поддержку выразил 931 делегат из 1260. Следующее Федеральное собрание запланировано на 13 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Германия собралась увеличить свою зависимость от газа. Уточнялось, что планы Берлина по постепенному отказу от использования угля и ядерной энергетики могут привести к дефициту электроэнергии. Потребуется добавить около 18 гигаватт или на 60 процентов больше газовых мощностей, чтобы заткнуть дыру, образовавшуюся после закрытия шести АЭС.