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В Германии спрогнозировали действия Берлина в случае войны России и НАТО

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Фото: FABIAN BIMMER / Reuters

В Германии спрогнозировали действия Берлина в случае войны России и НАТО. Об этом написал в своей статье для газеты Handelsblatt публицист Вольфганг Мюнхау.

Эксперт рассказал, нет никаких шансов на то, что Германия будет участвовать в военной акции против Москвы, даже если та вторгнется в Прибалтику. Таким образом, по его мнению, наивно полагать, что пятая статья устава Североатлантического альянса о коллективной безопасности мгновенно вступит в действие. Мюнхау также привел в качестве аргумента слова федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который утверждал о том, что Берлин «должен» России газопровод «Северный поток-2» за грехи времен Второй мировой войны.

В то же время специалист считает, что точкой напряжения может стать «Сувалкский коридор», который находится на границе Польши с Литвой. Именно там, по его словам, могли бы начаться боевые действия, так как данный участок мог бы соединить Белоруссию с Калининградской областью.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак описал возможный сценарий военных действий в Калининградской области с участием войск НАТО. Он указал, что в случае вооруженного конфликта в регионе ключевую роль будут играть силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района.

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