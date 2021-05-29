Россия разрешила Air France летать в Москву в обход Белоруссии

Российские власти разрешили французской авиакомпании Air France совершать полеты из Парижа в Москву и обратно в обход воздушного пространства Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с организацией перелетов.

Тем временем, как отмечает агентство, самолет рейса AF1154 Париж — Москва, который был отменен 26 мая, уже вылетел в российскую столицу по новому маршруту и готовится к посадке.

Ранее сообщалось, что разрешение летать в Россию, минуя территорию Белоруссии, получил пассажирский рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines. Речь идет о перелете из Вены в Москву и обратно.

Несколько стран ввели ограничения на полеты над Белоруссией после инцидента в аэропорту Минска. 23 мая пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в столице республики из-за сообщений о минировании. После приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

С 26 мая Москва отказала в приеме нескольких иностранных воздушных судов из-за изменения маршрутов без согласования с российскими властями. Позже стало известно, что Росавиация может одобрить такие полеты после технических корректировок.