Рейс из Европы снова получил разрешение России на полет в обход Белоруссии

Пассажирский рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines из Европы снова получил разрешение России на выполнение полета в обход воздушного пространства Белоруссии. Об этом в субботу, 29 мая, со ссылкой на представителя перевозчика сообщает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о перелете из Вены в Москву и обратно. «Мы получили разрешение на выполнение сегодняшнего полета по альтернативному маршруту. Все в порядке», — пояснил источник.

Собеседник агентства заметил, что в компании уверены, что дальнейшие рейсы также будут получать разрешение на ежедневной основе.

28 мая сообщалось о другом рейсе Austrian Airlines, которому разрешили осуществить полет в Россию в обход Белоруссии.

Аналогичная ситуация произошла с рейсом авиакомпании Air France, который был запланирован на 27 мая. Самолет должен был лететь из Парижа в Москву, однако полет был сперва перенесен, а затем отменен.

Несколько стран ввели ограничения на полеты над Белоруссией после инцидента в аэропорту Минска. 23 мая пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в столице республики из-за сообщений о минировании. После приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.