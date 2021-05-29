В российском городе организовали фиктивный фестиваль за 600 тысяч рублей

Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело за фиктивную организацию фестиваля русской культуры, за которую подрядчик получил 600 тысяч рублей. Вместе отчета о мероприятии исполнитель предоставил видео с записью концерта ко Дню Конституции, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Так, заместителя председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области подозревают в подлоге. По данным прокуратуры, комитет выплатил средства на проведение праздника, который должен был состояться 16 декабря 2020 года, ООО «Рай-Грасс». В день заключения договора компания перезаключила его с муниципальным автономным учреждением «Информационное агентство Волгограда».

При этом еще в апреле главный редактор Муниципального телевидения Волгограда, подведомственного предприятия агентства, Николай Коробов в беседе с «Волгоград онлайн» заявил, что концерт готовился не ко Дню Конституции, хотя и был записан заранее. Коробов подчеркнул, что «телевидение одним днем не делается» и канал начал снимать мероприятие раньше, чем получил контракт.

Репортаж на YouTube, где появляются артисты с номерами из отчетного видео, озаглавлен «МТВ покажет праздничный концерт ко Дню Конституции». Несмотря на то, что полной версии концерта на видеохостинге нет, кадры из репортажа идентичны кадрам с записи фестиваля. Его полная версия доступна на канале издания.

Ранее сообщалось, что замглавы Владимирской области Роман Годунин получил уголовное дело об ограничении конкуренции на торгах по государственному контракту на два миллиарда рублей. Чиновника подозревают в подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции.