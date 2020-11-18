Фигурантам дела о подготовке теракта на концерте Киркорова вынесен приговор

Южный окружной военный суд вынес приговор четырем фигурантам дела о подготовке теракта на концерте певца Филиппа Киркорова, который должен был пройти в Махачкале в 2017 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимые получили от 10 до 19 лет заключения.

Суд установил, что Хидирнеби Казуев, Габибулы Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов в октябре 2016 года создали террористическое сообщество. Они придерживались идеологии запрещенного в России «Исламского государства», направленной на вооруженную борьбу против действующей власти и изменение конституционного строя России. Участники ячейки прошли обучение по изготовлению различных взрывных устройств.

В мае 2017 года Казуев начал планировать теракт, который решено было совершить на предстоявшем 6 июля концерте Киркорова на территории летней эстрады Дагестанской государственной филармонии. Но боевики не смогли проникнуть туда и установить взрывные устройства до начала мероприятия, так как концертная площадка охранялась сотрудниками полиции.

Фигурантов задержали осенью того же года. Киркоров не был признан потерпевшим по делу. На следствии один из обвиняемых заявил, что заказчиком теракта был муж певицы Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин, который ревновал ее к экс-супругу Киркорову. Однако эта версия не нашла своего подтверждения.