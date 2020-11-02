Готовивших теракт на концерте Киркорова россиян попросили посадить на 20 лет

Прокурор запросил от 11 до 20 лет колонии для россиян, готовивших теракт на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

В ходе прений сторон обвинитель запросил 20 лет в колонии строгого режима для Х. Казуева, 18 лет для С. Ибрагимова, 11 лет для Ш. Магомедова и 19 лет для Г. Халдузова.

Четверых россиян задержали на концерте Киркорова в октябре 2017 года. У них обнаружили взрывное устройство. Им предъявили обвинения по статьям 222 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ»), статье 223 УК РФ («Незаконное изготовление взрывных веществ»), а также статье 205 УК РФ («Участие в действиях организаций, признанных террористическими»). По версии обвинения, задержанные состояли в международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Отмечается, что сам Киркоров не признан потерпевшим по делу. Прения продолжатся 5 ноября.