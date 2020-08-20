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Брат устроившего теракт на концерте в Манчестере получил 55 лет за пособничество

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Хашем Абеди
Хашем Абеди
Фото: GMP

В Британии осудили брата устроившего теракт в 2017 году на концерте в Манчестере, Салмана Абеди Хашема, за помощь при подготовке к взрыву минимум на 55 лет. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что суд посчитал Хашема виновным в смерти 22 человек в той же степени, что и его брат, за оказанное пособничество. Судья отметил, что осужденный проведет как минимум 55 лет в тюрьме, прежде чем может быть применена опция условно-досрочного освобождения, добавив, что преступник «может никогда не выйти». По британским законам, Хашему Абеди нельзя было назначить пожизненное наказание, так как на момент преступления ему было меньше 21 года.

Теракт на концерте Арианы Гранде произошел 22 мая 2017 года в Манчестере. Жертвами стали 22 человека, еще 120 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В течение года певица не общалась с журналистами и приходила в себя после трагедии. Известно, что террорист Салман Абеди собрал бомбу по инструкциям, которые нашел в видео на YouTube. В ходе расследования также выяснилось, что преступник находился под влиянием радикальной группировки, действующей в городе. Кроме того, за несколько часов до атаки Абеди звонил в Ливию.

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